В офисе американского лидера Джо Байдена наблюдается раскол на два политических лагеря из-за вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной.
По информации Washington Post, боевые действия в секторе Газа следует рассматривать в качестве одного из самых тяжёлых кризисов за весь период нахождения Байдена у власти.
Подчёркивается, что недавно порядка 20 представителей американской администрации попросили о встрече с советниками президента США. Они хотели узнать, как Вашингтон намерен снижать количество жертв среди гражданского населения Газы.
Как отмечает газета, эта встреча свидетельствует о расколе в Белом доме, поскольку не все чиновники в США поддерживают текущий внешнеполитический курс Байдена.
Помимо этого, журналисты WP добавили, что американская администрация всерьёз взволнована обстановкой в Газе.
Ранее США нарастили поставки военной техники для израильской армии обороны (ЦАХАЛ). По данным Bloomberg, Вашингтон передал Израилю ракеты, приборы ночного видения и различные боеприпасы.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.