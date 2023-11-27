WP: офис Байдена раскололся на два лагеря из-за вооружённого конфликта в Газе

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В офисе американского лидера Джо Байдена наблюдается раскол на два политических лагеря из-за вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

По информации Washington Post, боевые действия в секторе Газа следует рассматривать в качестве одного из самых тяжёлых кризисов за весь период нахождения Байдена у власти.

Подчёркивается, что недавно порядка 20 представителей американской администрации попросили о встрече с советниками президента США. Они хотели узнать, как Вашингтон намерен снижать количество жертв среди гражданского населения Газы.

Как отмечает газета, эта встреча свидетельствует о расколе в Белом доме, поскольку не все чиновники в США поддерживают текущий внешнеполитический курс Байдена.

Помимо этого, журналисты WP добавили, что американская администрация всерьёз взволнована обстановкой в Газе.

Ранее США нарастили поставки военной техники для израильской армии обороны (ЦАХАЛ). По данным Bloomberg, Вашингтон передал Израилю ракеты, приборы ночного видения и различные боеприпасы.