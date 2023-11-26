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Baijiahao: Москва застала Вашингтон врасплох после переговоров Байдена и Си Цзиньпина

2:02
Мир

Пока в США после переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско мечтают о том, чтобы перетянуть Китай на свою сторону и оторвать его от России, стали приходить новости, от которых американцы опешили. Об этом говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: Москва застала Вашингтон врасплох после переговоров Байдена и Си Цзиньпина
Фото: Pravda.Ru

С разницей в несколько дней Пекин посетили две представительные российские делегации. Одну возглавлял первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, вторую — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Причём спикера Госдумы принял председатель КНР Си Цзиньпин.

После этого президент России Владимир Путин направил приветствие участникам диалога ""Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая", в котором высоко оценил сотрудничество между двумя странами.

Но на этом новости не закончились. Было объявлено, что показатели товарооборота между Россией и Китаем к концу текущего года преодолеют планку в планку в 200 млрд долларов. К 2030 году ожидается, что этот показатель вырастит до отметки в 300 миллиардов.

"Россия после встречи Байдена с Си показала невиданную дипломатическую активность, это, несомненно, застало США врасплох", — отмечают авторы материала (перевод сайта АБН24).

По их мнению, тем самым Россия сыграла на опережение и вырвала инициативу из рук Соединённых Штатов. В Москве рассудили, что после переговоров в Сан-Франциско американцы будут на всех углах кричать, что Россия более не является для Китая приоритетным партнёром.

Однако своими действиями в России дали понять, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться и дальше и переговоры в США на это никак не повлияли.

Надо сказать, судя по официальным комментариям, в Пекине придерживаются такой же точки зрения.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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