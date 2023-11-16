Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать

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Как ни старался Си Цзиньпин задобрить Джо Байдена позитивным настроем, но тот всё равно назвал его "диктатором". А с диктаторами у США всегда разговор короткий.

Фото: скрин видео CNN

Си хочет мира с США

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Как пишет CNN в своём анализе, Си представил "дружественный Китай, готовый улучшить отношения с Соединенными Штатами". Телекомпания отмечает "заметное изменение тона Пекина, стремящегося свести к минимуму трения с Вашингтоном" и цитирует слова Си, что "мир достаточно велик для процветания двух стран".

Со своей стороны, Bloomberg приводит мнение помощников двух президентов о том, что переговоры были "теплые и личные".

"Во время утренней встречи Си и Байден пожали друг другу руки в теплом публичном жесте, который редко встречается у китайского лидера", — пишет агентство.

Байден хочет уничтожить "диктатора" Си

Но как только Си отправился отдыхать, Байден подтвердил о нём своё мнение как о "диктаторе".

"Да, он таков. Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет страной, которая является коммунистической страной, основанной на форме правления, совершенно отличной от нашей", — сказал Байден.

В дипломатии — это непростительный промах, по сути, одной фразой Байден свёл на нет усилия своих помощников и Си.

Зачем он это сделал? Или это вырвавшееся раздражение переговорами, либо уверенность в собственной "правде" — американское высокомерие, либо незнание законов дипломатии, что странно для человека, имеющего огромный опыт политика.

Конечно, всё можно списать и на возраст. Впрочем, не будем о плохом, для ядерной державы опасно, если ею управляет маразматик. Впрочем, и для мира — тоже.

Си такого не прощает

Есть хорошая русская поговорка: "Хоть горшком назови, только в печь не ставь". Но именно последнее действо и предполагается в Америке, когда речь идёт о диктаторах в других странах. Если, конечно, он не "наш сукин сын". Последнее предположение не относится к Си, поэтому он справедливо обиделся.

МИД КНР назвал слова Байдена "ошибочными и безответственными".

"Подобные речи крайне неправильны и являются безответственной политической манипуляцией. Китай решительно выступает против этого", — сказала представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Агентство Bloomberg считает, что высказывание Байдена о "диктаторе" "может подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров".

Было бы о чём сожалеть

Хотя успехи невелики, договорились:

создать рабочую группу для облегчения координации между правоохранительными органами, борющимися с торговлей наркотиками;

о возобновлении военной связи на высшем уровне. В заявлении КНР говорилось, что они возобновятся "на основе равенства и уважения". Это означает, что уже после слов о "диктаторе" переговоры опять отложат;

"взять трубку и поговорить в периоды разногласий". А до этого такой возможности не было? Это говорит о крайнем негативе Cи в адрес Байдена. И это означает, что разногласия не отменяются — ни по Тайваню, ни по Украине, ни по искусственному интеллекту.

Нас интересует украинский вопрос. Китай никак не комментирует, а Белый дом заявил, что "США могут гарантировать, что Украина выйдет из этой войны демократической, независимой, суверенной и процветающей страной, которая сможет сдерживать и защищать себя от будущей агрессии". О территориальной целостности — ни слова. То есть это может быть Украина без многих прежних территорий.

Китай и США вступают в этап повышения ставок

Многие аналитики полагают, что экономические связи двух стран настолько сильны, что им, и прежде всего Китаю, невыгодно обострять отношения. Но, как мы видим, практика полностью опровергает этот тезис, иначе бы Европа не отказалась от российских углеводородов, а Украина — от добрососедства с РФ.

Реальная политика, например, такова. Недавно хакерской атаке подвергся банк Китая ICBC. Вредоносное ПО попало в компьютерные сети его американского подразделения 8 ноября и нарушило торги на рынке казначейских облигаций США. Этот банк является настолько важным игроком в казначейских облигациях США, что атака на его системы может разрушить суперважный рынок стоимостью 26 трлн долл.

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