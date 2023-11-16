Как ни старался Си Цзиньпин задобрить Джо Байдена позитивным настроем, но тот всё равно назвал его "диктатором". А с диктаторами у США всегда разговор короткий.
Лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Как пишет CNN в своём анализе, Си представил "дружественный Китай, готовый улучшить отношения с Соединенными Штатами". Телекомпания отмечает "заметное изменение тона Пекина, стремящегося свести к минимуму трения с Вашингтоном" и цитирует слова Си, что "мир достаточно велик для процветания двух стран".
Со своей стороны, Bloomberg приводит мнение помощников двух президентов о том, что переговоры были "теплые и личные".
"Во время утренней встречи Си и Байден пожали друг другу руки в теплом публичном жесте, который редко встречается у китайского лидера", — пишет агентство.
Но как только Си отправился отдыхать, Байден подтвердил о нём своё мнение как о "диктаторе".
"Да, он таков. Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет страной, которая является коммунистической страной, основанной на форме правления, совершенно отличной от нашей", — сказал Байден.
В дипломатии — это непростительный промах, по сути, одной фразой Байден свёл на нет усилия своих помощников и Си.
Зачем он это сделал? Или это вырвавшееся раздражение переговорами, либо уверенность в собственной "правде" — американское высокомерие, либо незнание законов дипломатии, что странно для человека, имеющего огромный опыт политика.
Конечно, всё можно списать и на возраст. Впрочем, не будем о плохом, для ядерной державы опасно, если ею управляет маразматик. Впрочем, и для мира — тоже.
Есть хорошая русская поговорка: "Хоть горшком назови, только в печь не ставь". Но именно последнее действо и предполагается в Америке, когда речь идёт о диктаторах в других странах. Если, конечно, он не "наш сукин сын". Последнее предположение не относится к Си, поэтому он справедливо обиделся.
МИД КНР назвал слова Байдена "ошибочными и безответственными".
"Подобные речи крайне неправильны и являются безответственной политической манипуляцией. Китай решительно выступает против этого", — сказала представитель министерства иностранных дел Мао Нин.
Агентство Bloomberg считает, что высказывание Байдена о "диктаторе" "может подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров".
Хотя успехи невелики, договорились:
Нас интересует украинский вопрос. Китай никак не комментирует, а Белый дом заявил, что "США могут гарантировать, что Украина выйдет из этой войны демократической, независимой, суверенной и процветающей страной, которая сможет сдерживать и защищать себя от будущей агрессии". О территориальной целостности — ни слова. То есть это может быть Украина без многих прежних территорий.
Многие аналитики полагают, что экономические связи двух стран настолько сильны, что им, и прежде всего Китаю, невыгодно обострять отношения. Но, как мы видим, практика полностью опровергает этот тезис, иначе бы Европа не отказалась от российских углеводородов, а Украина — от добрососедства с РФ.
Реальная политика, например, такова. Недавно хакерской атаке подвергся банк Китая ICBC. Вредоносное ПО попало в компьютерные сети его американского подразделения 8 ноября и нарушило торги на рынке казначейских облигаций США. Этот банк является настолько важным игроком в казначейских облигациях США, что атака на его системы может разрушить суперважный рынок стоимостью 26 трлн долл.
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