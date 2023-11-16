Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать

4:53
Мир

Как ни старался Си Цзиньпин задобрить Джо Байдена позитивным настроем, но тот всё равно назвал его "диктатором". А с диктаторами у США всегда разговор короткий.

Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать
Фото: скрин видео CNN

Си хочет мира с США

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились 15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Как пишет CNN в своём анализе, Си представил "дружественный Китай, готовый улучшить отношения с Соединенными Штатами". Телекомпания отмечает "заметное изменение тона Пекина, стремящегося свести к минимуму трения с Вашингтоном" и цитирует слова Си, что "мир достаточно велик для процветания двух стран".

Со своей стороны, Bloomberg приводит мнение помощников двух президентов о том, что переговоры были "теплые и личные".

"Во время утренней встречи Си и Байден пожали друг другу руки в теплом публичном жесте, который редко встречается у китайского лидера", — пишет агентство.

Байден хочет уничтожить "диктатора" Си

Но как только Си отправился отдыхать, Байден подтвердил о нём своё мнение как о "диктаторе".

"Да, он таков. Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет страной, которая является коммунистической страной, основанной на форме правления, совершенно отличной от нашей", — сказал Байден.

В дипломатии — это непростительный промах, по сути, одной фразой Байден свёл на нет усилия своих помощников и Си.

Зачем он это сделал? Или это вырвавшееся раздражение переговорами, либо уверенность в собственной "правде" — американское высокомерие, либо незнание законов дипломатии, что странно для человека, имеющего огромный опыт политика.

Конечно, всё можно списать и на возраст. Впрочем, не будем о плохом, для ядерной державы опасно, если ею управляет маразматик. Впрочем, и для мира — тоже.

Си такого не прощает

Есть хорошая русская поговорка: "Хоть горшком назови, только в печь не ставь". Но именно последнее действо и предполагается в Америке, когда речь идёт о диктаторах в других странах. Если, конечно, он не "наш сукин сын". Последнее предположение не относится к Си, поэтому он справедливо обиделся.

МИД КНР назвал слова Байдена "ошибочными и безответственными".

"Подобные речи крайне неправильны и являются безответственной политической манипуляцией. Китай решительно выступает против этого", — сказала представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Агентство Bloomberg считает, что высказывание  Байдена о "диктаторе" "может подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров".

Было бы о чём сожалеть

Хотя успехи невелики, договорились:

  • создать рабочую группу для облегчения координации между правоохранительными органами, борющимися с торговлей наркотиками;
  •  о возобновлении военной связи на высшем уровне. В заявлении КНР говорилось, что они возобновятся "на основе равенства и уважения". Это означает, что уже после слов о "диктаторе" переговоры опять отложат; 
  • "взять трубку и поговорить в периоды разногласий". А до этого такой возможности не было? Это говорит о крайнем негативе Cи в адрес Байдена. И это означает, что разногласия не отменяются — ни по Тайваню, ни по Украине, ни по искусственному интеллекту.

Нас интересует украинский вопрос. Китай никак не комментирует, а Белый дом заявил, что "США могут гарантировать, что Украина выйдет из этой войны демократической, независимой, суверенной и процветающей страной, которая сможет сдерживать и защищать себя от будущей агрессии". О территориальной целостности — ни слова. То есть это может быть Украина без многих прежних территорий.

Китай и США вступают в этап повышения ставок

Многие аналитики полагают, что экономические связи двух стран настолько сильны, что им, и прежде всего Китаю, невыгодно обострять отношения. Но, как мы видим, практика полностью опровергает этот тезис, иначе бы Европа не отказалась от российских углеводородов, а Украина — от добрососедства с РФ.

Реальная политика, например, такова. Недавно хакерской атаке подвергся банк Китая ICBC. Вредоносное ПО попало в компьютерные сети его американского подразделения 8 ноября и нарушило торги на рынке казначейских облигаций США. Этот банк является настолько важным игроком в казначейских облигациях США, что атака на его системы может разрушить суперважный рынок стоимостью 26 трлн долл.

Читайте по теме: Приём в Филоли и "диктатор": китаисты обвинили Байдена в унижении Си

Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско

Эксперты МВФ: мир разделится на блоки США-ЕС и Россия-Китай

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы си цзиньпин
Новости Все >
Дмитрий Савельев: "Появление трудовых привилегий для родителей повысит их социальный статус"
В Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака
Цены на икру упали
Newsweek Polska: Киев сегодня может рассчитывать только на счастливый случай, и даже не на один
Сотрудница ФСИН Красноярска сняла ролик на песню Инстасамки: "Вещмешок мне муж купил, муж купил"
Оливье подорожал на 45% по сравнению с прошлым годом
Дуэт скрипача Максима Федотова и пианистки Галины Петровой выступит в Московской консерватории
Израиль вводит ограничения: Пугачёва и Макаревич* пострадают от новых финансовых мер
Израиль лишает Пугачеву и Макаревича* средств для существования
Светлана Журова предупредила о возможном развале олимпийского движения
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Последние материалы
Дмитрий Савельев: "Появление трудовых привилегий для родителей повысит их социальный статус"
В Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака
Цены на икру упали
Newsweek Polska: Киев сегодня может рассчитывать только на счастливый случай, и даже не на один
Сотрудница ФСИН Красноярска сняла ролик на песню Инстасамки: "Вещмешок мне муж купил, муж купил"
Оливье подорожал на 45% по сравнению с прошлым годом
Дуэт скрипача Максима Федотова и пианистки Галины Петровой выступит в Московской консерватории
Израиль вводит ограничения: Пугачёва и Макаревич* пострадают от новых финансовых мер
Израиль лишает Пугачеву и Макаревича* средств для существования
Светлана Журова предупредила о возможном развале олимпийского движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников