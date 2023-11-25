Экс-премьер Украины Азаров: США будут накачивать Украину оружием, пока Москва "не даст по зубам"

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Чтобы прекратить накачку Украины западным оружием, Россия должна начать гнуть "свою линию", заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Фото: commons.wikimedia. org

По его словам, давление Запада на Украину и накачка оружием прекратится тогда. когда Россия "даст по зубам".

"Они может быть и уменьшат эти суммы (помощи. — Прим. ред.), но они будут настойчиво проводить свою политику до тех пор, пока Россия не даст по зубам. Пока Россия не начнет диктовать свою линию поведения", — заявил Азаров РИА Новости.

Как подчеркнул экс-премьер, суммы помощи Незалежной могут уменьшаться, могут увеличиваться, но пока Запад видит в Украине способ ослабить Россию, транши будут продолжаться.

Ситуацию может переломить смена власти на Украине, резюмировал Азаров.