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Зеленский ввёл санкции против Чубайса и Кудрина

1:07
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский своими указами дополнил украинские санкционные списки, передаёт в четверг РБК со ссылкой на сайт президента Украины.

Зеленский ввёл санкции против Чубайса и Кудрина
Фото: ТАСС by Гавриил Григоров

Под санкции Киева попали ещё 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе "МегаФон", "Мосэнерго", "Москомсвязь", ОКБ "Аэрокосмические системы", "Фаберлик", "Объединенные кондитеры", концерны "Бабаевский" и "Рот-Фронт", фабрика "Красный Октябрь" и другие компании, зарегистрированные не только в России, но и на Кипре, в Китае, ОАЭ и Белоруссии.

Примечательно включение в санкционные списки экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса и бывшего председателя Счётной палаты РФ Алексея Кудрина.

Кроме них, киевская власть "признала врагами" начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергея Рудского, гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайку и других официальных лиц и бизнесменов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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