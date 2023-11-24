Украина в 2024 году потратит почти 5 млрд долларов на закупки ракетного вооружения

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Минобороны Украины собирается в следующем году в 2024 году потратить на закупку ракетного вооружения и боеприпасов без малого 4,85 млрд. долларов США, сообщает пресс-служба ведомства в своих соцсетях.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Из украинского бюджета в 2024 году выделят 175 млрд гривен (порядка $4,85 млрд по нынешнему курсу — прим Правдв. РУ) на приобретение

ракетное вооружения и боеприпасы.

Из публикации Министерства обороны Украины также следует, что закупать вооружение ведомство намерено по большей мере у отечественных производителей.

Подряды на ремонт поврежденной военной техники в следующем году также в приоритетном порядке получат украинские предприятия.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Украины на 2024 год почти 50% от всех расходов пойдет на военные нужды и безопасность, из-за чего будет свернуты многие программы в социальных сферах.