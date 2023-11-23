Игнат: ВСУ не выполнили поручение Зеленского по режиму тревоги при взлёте МиГ-31

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не выполнили поручение лидера киевского режима Владимира Зеленского о сокращении режима тревоги при взлёте истребителя МиГ-31. По словам спикера командования ВСУ Юрия Игната, объявление опасности в случае ракетной атаки должно оставаться неизменной боевой задачей у военнослужащих.

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Однако, как уточнил Игнат, воздушные силы ВСУ не получили указаний о том, как нужно извещать население в случае взлёта истребителя МиГ-31.

Время действия режима тревоги на Украине при взлете российских МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", меняться не будет. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда — что без ракеты, а иногда такой информации нет. Здесь рисковать мы не имеем права", — заметил спикер ВСУ.

В заключение Игнат отметил, что обычно население стараются извещать как можно скорее в Tофициальном elegram-канале