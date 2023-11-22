Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара получает сигналы от представителей ряда государств, взывающих к необходимости "избавиться" от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, сам он надеется, что данный процесс не продолжится дальше.
"Все говорят Нетаньяху "уходи". Некоторые представители иностранных государств говорят нам: "Мы должны от него избавиться", — поделился турецкий лидер с журналистами в самолёте по возвращении из Алжира.
Помимо этого, Эрдоган выразил надежду, что Нетаньяху сам "соберёт свои вещи", чтобы уйти в очень короткие сроки.
Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести в данном районе боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.
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