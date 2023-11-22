CBC: Канада планирует направить Украине менее миллиарда долларов до 2026 года

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

В Канаде заявили о планах направить Украине в рамках военной помощи не менее миллиарда долларов. Уточняется, что данная сумма планируется с 2023 по 2026 годы.

Фото: Openverse by scazon is licensed under CC BY 2.0

Как указано в опубликованном проекте бюджета страны, всего Канада намерена перечислить Киеву 1 миллиард 331 миллион канадских долларов (971,5 миллиарда долларов США). При этом из указанной суммы 816 млн канадских долларов ($595,6 млн) планируется выделить в 2023–2024 году. Помимо этого, есть сведения, что в 2024–2025 годах планируется выделить 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025–2026 фингоду — 197 миллионов долларов (то есть, 143,8 миллиона долларов США).

Вдобавок, сведений о поддержке Украины начиная с 2026–2027 финансового года в документе не указаны.

В то же время, прежде сообщалось, что США смогут продолжить финансирование Украины только в случае, если это решение одобрят в конгрессе.