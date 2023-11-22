Агентству Bloomberg стало известно содержание проекта обязательств Евросоюза перед Украиной. Уточняется, что в данный план обязательств входят поставки Киеву военной помощи, а также обучение боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).
План был представлен странам-участницам проекта ещё в декабре. Согласно ему, помимо вышеперечисленного, Евросоюз также берёт на себя обязательства обмена данными разведки и спутниковыми снимками, расширения сотрудничества с украинской оборонной промышленностью, укрепления способности Украины противостоять киберугрозам и гибридным угрозам, поддержки Украины по разминированию, поддержке энергетического перехода страны, а также усилий по ядерной безопасности.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя документ, выразил мнение, что он сделает Европу "гораздо более опасным местом".
Отмечается, что декларацию об обязательствах по долгосрочному обеспечению безопасности Украины страны "Большой семёрки" приняли в июле.
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