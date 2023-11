Your browser does not support the audio element.

Агентству Bloomberg стало известно содержание проекта обязательств Евросоюза перед Украиной. Уточняется, что в данный план обязательств входят поставки Киеву военной помощи, а также обучение боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.