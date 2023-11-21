"Лавров бы посмеялся": в Китае рассказали о необычном поведении сотрудников госдепа США

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Недавно в США прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов и Китая. Авторы материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Sohu, отмечают, что в ходе встречи был момент, который смутил дипломатов из КНР.

Фото: Pravda.Ru

Переговоры главы МИД Китая Ван и госсекретаря Энтони Блинкена были довольно напряжёнными. Но поведение американской резко контрастировало с тем, что было на предыдущей встрече глав внешнеполитических ведомств, которые прошли в Анкоридже (Аляска) в марте 2021 года, говорится в материале (перевод АБН24).

На этот раз американцы вели себя куда менее высокомерно. И даже предложили китайским коллегами обед — пусть и скромный, но всё же. Чем весьма удивили китайцев.

Ведь прежде подобными жестами в отношении делегаций из Китая американцы себя не утруждали. Как отметили авторы Sohu, что представители госдепа пошли на этот шаг лишь потому, что им очень сильна нужна была благосклонность Китая. Так что по сравнению с переговорами на Аляске многое изменилось.

Авторы материала с иронией заметили, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова такое поведение американских дипломатов скорее всего позабавило бы.

Ведь американцы переняли приём прием российского внешнеполитического ведомства, который обычно стремиться создать максимальный комфорт для своих иностранных гостей, таким образом настраивая переговоры на нужный лад.