Си Цзиньпин: Китай готов к сотрудничеству с РФ

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Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией. По его словам, это принесёт больше стабильности и позитивной энергии в мир.

Как напомнил Си Цзиньпин в ходе послания десятому заседанию в рамках механизма диалога между Китаем и РФ, текст которого приводит Центральное телевидение страны, в 2024 году со дня установления дипломатических отношений между странами исполнится уже 75 лет.

Таким образом, пользуясь исторической тенденцией, Китай твёрдо намерен продолжать развивать российско-китайские отношения, основываясь на вечном добрососедстве.

Кроме того, председатель Китая обратил внимание на то, что всестороннее стратегическое взаимодействие также должно способствовать подъёму и развитию каждой из сторон.