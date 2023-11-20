Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил готовность Китая сотрудничать с Россией. По его словам, это принесёт больше стабильности и позитивной энергии в мир.
Как напомнил Си Цзиньпин в ходе послания десятому заседанию в рамках механизма диалога между Китаем и РФ, текст которого приводит Центральное телевидение страны, в 2024 году со дня установления дипломатических отношений между странами исполнится уже 75 лет.
Таким образом, пользуясь исторической тенденцией, Китай твёрдо намерен продолжать развивать российско-китайские отношения, основываясь на вечном добрососедстве.
Кроме того, председатель Китая обратил внимание на то, что всестороннее стратегическое взаимодействие также должно способствовать подъёму и развитию каждой из сторон.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.