Запад настойчиво уговаривает Зеленского не разжигать конфликт с Залужным

О непростых отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного известно давно, но сейчас конфликт между ними может выйти на более серьезный уровень, что беспокоит западных покровителей киевского режима.

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Наблюдая за развитием политических дрязг в Киеве, представители Запада пытаются "успокоить" украинского президента и уговорить его "не начинать скандал" внутри страны, вступившей в острый конфликт с Россией.

Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" рассказал представитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Как известно, накануне в Киев прилетал глава Пентагона министр обороны США Ллойд Остин, после чего на Украину пожаловал министр обороны Германии Борис Писториус. Визит обоих, судя по всему, был незапланированным, сообщило во вторник, 21 ноября, агентство ТАСС.

"Такая бригада силовиков" приехала "каким-то образом успокаивать Зеленского, чтобы он не так сильно пылил, потому что не надо внутри [Украины] начинать скандал с тем же Залужным, не надо показывать, что внутри Украины началась откровенная резня за место возле корыта", — считает Мирошник.