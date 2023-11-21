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Ровно десять лет назад на Украине начался "Майдан незалежности"

1:03
Мир

Ровно 10 лет назад в Киеве начался майдан — 21 ноября 2013 года там начались беспорядки, результатом которых стал государственный переворот — страна взяла курс на конфронтацию с РФ.

Ровно десять лет назад на Украине начался "Майдан незалежности"
Фото: sozh.info

Закончилось всё потерей независимости и превращением в банкротство, "дешёвый инструмент убийства русских", исход населения и туманные перспективы о существовании как государство вообще, пишет Telegram-канал Руслана Осташко.

По его словам, теряющий рассудок президент Зеленский боится нового майдана, который якобы готовит РФ. Но главаря киевского режима уже скоро уберут или сторонники, или западные хозяева.

"Невольно представляешь себе какие-нибудь африканские страны, где военные вожди сменяют друг-друга в череде госпереворотов. Но нет — это новости страны, упорно всем твердящей о скором сладком будущем в составе Европы", — подытожил ведущий Первого канала.

Киев. Снайперы ведут прицельный огонь
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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