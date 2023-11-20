Президенты России и Таджикистана в Москве подпишут важные документы

21 ноября в российской столице пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Фото: Вадим Савицкий

Лидеры стран ходе встречи будут обсуждать состояние и дальнейшие перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства. Также планируется провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

По итогам встречи президентов будет подписан целый ряд важных двусторонних документов. Кроме того, лидеры сделают важные заявления для СМИ.