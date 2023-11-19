В Швеции автошколу оштрафовали на 40 тыс. крон из-за жалобы украинца на русскоговорящего учителя

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Шведскую автошколу оштрафовали на сумму в 40 тысяч крон после жалобы украинца на инструктора, который общался с ним на русском языке. Об этом сообщает издание Samnytt.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Украинец выразил просьбу преподавателю вести занятия на английском или шведском языках, однако инструктор отказался. В результате этого ученик написал жалобу на автошколу. Поведение инструктора было признано дискриминацией по национальному признаку, хотя сам преподаватель объяснил свой отказ низким уровнем знания шведского языка.

Ранее педагога из украинского университета уволили с работы из-за использования русского языка во время лекций. Студенты просили преподавателя перейти на украинский в ходе занятий, однако их просьба была отклонена. Управление университета, ознакомившись с этой информацией, приняло решение отстранить преподавателя от работы.