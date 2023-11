Your browser does not support the audio element.

Шведскую автошколу оштрафовали на сумму в 40 тысяч крон после жалобы украинца на инструктора, который общался с ним на русском языке. Об этом сообщает издание Samnytt.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.