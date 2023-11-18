Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о своей готовности продолжать разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я буду говорить с ним", — заявил Шольц, которого цитирует DPA.
Вместе с тем канцлер Германии признался, что пока не понимает, как следует поступить, чтобы Россия согласилась в чём-то уступить Киеву.
Ранее Шольц говорил, что Берлин проводит консультации Киева относительно реформ, которые в обязательном порядке требуются для вступления в Евросоюз. По словам Шольца, Украина не может стать членом ЕС в силу "геополитических" обстоятельств.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.