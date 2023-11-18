Шольц заявил, что готов к диалогу с Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о своей готовности продолжать разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

"Я буду говорить с ним", — заявил Шольц, которого цитирует DPA.

Вместе с тем канцлер Германии признался, что пока не понимает, как следует поступить, чтобы Россия согласилась в чём-то уступить Киеву.

Ранее Шольц говорил, что Берлин проводит консультации Киева относительно реформ, которые в обязательном порядке требуются для вступления в Евросоюз. По словам Шольца, Украина не может стать членом ЕС в силу "геополитических" обстоятельств.