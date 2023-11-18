Экономическое и военное положение России не пошатнулось, несмотря на все попытки Запада пустить их под откос.
Как отмечает французская газета Le Monde, Россию не коснулись никакие последствия украинского конфликта, даже те, которые были неожиданными.
Контрнаступление ВСУ остановилось и потерпело крах благодаря действиям российских военных, и это не домыслы, а сухие факты, пишут французские журналисты.
"Но теперь факты подтверждают правоту Владимира Путина: российская армия, закрепившись на "линии Суровикина" (минные поля, траншеи и другие препятствия), выстояла", — говорится в материале.
С экономикой России тоже всё в порядке, вопреки прогнозам западных экспертов. РФ проявила гибкость, перестроив своё производство и наладив логистику, и в результате западные санкции оказались Москве не страшны.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.