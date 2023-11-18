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Le Monde: Россия выстояла, а Путин был прав

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Мир

Экономическое и военное положение России не пошатнулось, несмотря на все попытки Запада пустить их под откос.

Le Monde: Россия выстояла, а Путин был прав
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Как отмечает французская газета Le Monde, Россию не коснулись никакие последствия украинского конфликта, даже те, которые были неожиданными.

Контрнаступление ВСУ остановилось и потерпело крах благодаря действиям российских военных, и это не домыслы, а сухие факты, пишут французские журналисты.

"Но теперь факты подтверждают правоту Владимира Путина: российская армия, закрепившись на "линии Суровикина" (минные поля, траншеи и другие препятствия), выстояла", — говорится в материале.

С экономикой России тоже всё в порядке, вопреки прогнозам западных экспертов. РФ проявила гибкость, перестроив своё производство и наладив логистику, и в результате западные санкции оказались Москве не страшны.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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