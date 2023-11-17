Владимир Зеленский уверен, что Россия накапливает ракеты для атаки на украинские города в зимний период.
Президент Украины в беседе с западными журналистами рассказал, что украинские ПВО лучше подготовлены к ракетным ударам в сравнении с прошлой зимой. Зеленский опасается, что атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру участятся в холодное время года.
"Думаю, что они накапливают запасы, но у них не намного больше ракет, чем раньше... Зима будет трудной", — объяснил украинский лидер.
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