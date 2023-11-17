Зеленский предупредил украинцев: зима будет трудной, так как Россия накапливает ракеты

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Владимир Зеленский уверен, что Россия накапливает ракеты для атаки на украинские города в зимний период.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Президент Украины в беседе с западными журналистами рассказал, что украинские ПВО лучше подготовлены к ракетным ударам в сравнении с прошлой зимой. Зеленский опасается, что атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру участятся в холодное время года.

"Думаю, что они накапливают запасы, но у них не намного больше ракет, чем раньше... Зима будет трудной", — объяснил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит на Украине операцию "Майдан-3".