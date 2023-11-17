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Зеленский обвинил конфликт на Ближнем Востоке в нехватке снарядов натовского калибра для ВСУ

0:44
Мир

В том, что у ВСУ иссякают запасы снарядов 155, натовского калибра, президент Украины Владимир Зеленский обвинил конфликт на Ближнем Востоке.

Зеленский обвинил конфликт на Ближнем Востоке в нехватке снарядов натовского калибра для ВСУ
Фото: AP Photo / Yves Herman

По словам главы Незалежной, именно эти снаряды, так необходимые ВСУ, "кинулись скупать" стороны израильско-палестинского конфликта.

"Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. На Ближнем Востоке, что вы думаете, они начали покупать в первую очередь? (Артиллерийские снаряды. — Прим. ред.) калибра 155 мм", — посетовал Зеленский в интервью AFP.

Глава Украины признал, что запасы ВСУ на исходе.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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