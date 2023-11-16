Баку отказался от участия во встрече главы МИД Азербайджана и Армении из-за США

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Представители Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана исключили визит высокопоставленных лиц в США. Как рассказали в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, говоря об участии республики во встрече, которая должна была состояться 20 ноября, визиты невозможны, так как США придерживается односторонней позиции.

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"Отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет равнозначно применяться и со стороны Азербайджана. В таких условиях мы считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне представителей США в Азербайджан", — указали в МИД Азербайджана.

Кроме того, в Баку считают сами слушания и прозвучавшие на них заявления, в том числе помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, "ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах".

В МИД республики также добавили, что подобный односторонний подход США может привести к тому, что страна потеряет роль посредника в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.