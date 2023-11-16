Представители Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана исключили визит высокопоставленных лиц в США. Как рассказали в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, говоря об участии республики во встрече, которая должна была состояться 20 ноября, визиты невозможны, так как США придерживается односторонней позиции.
"Отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет равнозначно применяться и со стороны Азербайджана. В таких условиях мы считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне представителей США в Азербайджан", — указали в МИД Азербайджана.
Кроме того, в Баку считают сами слушания и прозвучавшие на них заявления, в том числе помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, "ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах".
В МИД республики также добавили, что подобный односторонний подход США может привести к тому, что страна потеряет роль посредника в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
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