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Президент Израиля Герцог выразил сожаления о гибели людей в Газе

1:14
Мир

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что сожалеет о гибели людей в секторе Газа. Однако он подчеркнул, что считает своим приоритетом защиту собственного народа.

Президент Израиля Герцог выразил сожаления о гибели людей в Газе
Фото: Википедия.

"Мне небезразлична гибель палестинцев… Она разбивает мне сердце. Но я всегда помню, что в первую очередь я должен [обеспечить — ред.] безопасность для защиты нашего народа", — отметил Герцог. Его слова приводит газета Financial Times.

Глава еврейского государства также рассказал, что Израиль ведёт операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно. Таким образом, военнослужащие страны стремятся обеспечить защиту мирных жителей анклава.

Кроме того, Герцог обратил внимание, что Израиль будет вынужден сохранить в секторе Газа "очень мощные силы" с целью не допустить вакуума в анклаве, а также предотвратить повторное появление боевиков ХАМАС.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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