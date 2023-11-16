В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на заявление американского лидера Джо Байдена о "диктаторе Си Цзиньпине".
По словам официального представителя ведомства Мао Нин, Байден допустил серьёзную ошибку, назвав китайского лидера диктатором.
"Это заявление крайне ошибочно и безответственно", — подчеркнула дипломат во время брифинга.
Она также обвинила руководителя США в политических манипуляциях и подрыве отношений между государствами.
Ранее Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина "диктатором", добавив, что лидер КНР управляет страной в такой форме, которая полностью отличается от американской.
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