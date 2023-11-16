Президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором. Правда, объяснение в этот раз американский лидер нашёл своим словам странное.
По словам Байдена, глава Китая — диктатор потому, что он управляет страной не так, как положено в Америке.
"Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей", — заявил Байден пулу журналистов на саммите АТЭС.
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