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Президент США Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором

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Мир

Президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором. Правда, объяснение в этот раз американский лидер нашёл своим словам странное.

Президент США Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

По словам Байдена, глава Китая — диктатор потому, что он управляет страной не так, как положено в Америке.

"Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей", — заявил Байден пулу журналистов на саммите АТЭС.

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Оговорки и конфузы президента США Джо Байдена. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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