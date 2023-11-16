Сенат США одобрил временный бюджет без помощи Украине

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Сенат Конгресса США принял временный бюджет, не предусматривающий помощи Украине, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

План продолжения финансирования работы американского правительства — мера вынужденная, призванная помочь Соединённым Штатам избежать шатдауна. Ранее президент США Джо Байден предложил включить в него более 61 миллиарда долларов помощи Украине и более 14 миллиардов — Израилю. Но недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон исключил эти статьи, и в таком виде проект был одобрен конгрессменами 14 ноября.

В сенате временный бюджет без помощи Украине получил 87 голосов за, 11 — против.

Байден должен подписать закон до 18 ноября. Он, как сообщала накануне CNN со ссылкой на источник в Белом доме, намерен сделать это.