Американский Сенат поддержал бюджет без военной помощи Украине и Израилю

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Сенат Соединённых Штатов поддержал бюджет без военной помощи Израилю и Украине.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч МакКоннелл решил избежать шатдауна (остановка правительства) и позволить законодателям завершить работу над проектами по годовому бюджету, поддержав нового спикера.

Правда, возможность одобрения военных поставок киевской власти и Тель-Авива сохраняется при согласованию оборонного бюджета.

Однако уже явно наблюдаются тенденции "по сливу" Украины в военном плане, подчеркнул в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.