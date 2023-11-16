Киеву не нужна "заморозка" конфликта с РФ, боевые действия должны быть завершены. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопросы африканских журналистов, глава Украины иронично предложил подписать "какие-нибудь Минские соглашения" для того, чтобы временно остановить боестолкновения.
"Мы не можем себе позволить, как бы сложно нам ни было, даже такой мысли", — подчеркнул Зеленский, рассуждая о возможной "заморозке" конфликта.
Как пояснил украинский президент, он мечтает о том, чтобы противостояние с ВС РФ закончилось на условиях Киева.
Ранее Зеленский пожаловался, что Украина получила слишком мало американских танков Abrams. Эти боевые машины не сыграли существенную роль на линии соприкосновения, уточнил руководитель государства.
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