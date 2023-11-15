Украина борется с памятниками: в Киеве снесли памятник Пушкину

Демонтаж памятников, связанных с историей СССР, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Тогда власти приняли закон о так называемой декоммунизации. В последнее время украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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Памятник демонтируют с помощью крана. На постаменте нанесена надпись: "Деколонизацию не остановить", сам же памятник облит красной краской.

"В Киеве был демонтирован памятник Пушкину на Берестейском проспекте", - говорится в сообщении, опубликованном в ТГ-канале телеканала.

Ранее украинское издание "Страна"в конце октября сообщало, что в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину, обмотав голову памятника мешковиной и облив постамент красной краской.