Демонтаж памятников, связанных с историей СССР, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Тогда власти приняли закон о так называемой декоммунизации. В последнее время украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0