Байден сравнил слова Трампа с риторикой нацистов

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Президент США Джо Байден сравнил высказывания своего предшественника, а теперь политического противника Дональда Трампа с риторикой нацистов. Громкое заявление прозвучало во вторник в Сан-Франциско.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Глава Белого дома привёл несколько цитат из недавних выступлений оппонента, пригрозившего в случае своего прихода к власти извести коммунистов, фашистов, марксистов, леворадикалов и прочих "паразитов".

"Он собирается преследовать всех, кто выступает против него, и уничтожить то, что он назвал паразитами в Америке, цитирую "паразиты в Америке" — специфическая фраза, потому что она имеет конкретный смысл. Это тот язык, на котором говорила нацистская Германия в 30-е годы", — возмущён Байден.

По его словам, Трамп не первый раз позволяет себе такие высказывания.

"Трамп также недавно говорил о том, что кровь Америки отравлена. Кровь в Америке была отравлена. Опять же, это отголоски тех же фраз, которые употреблялись в нацистской Германии", — заявил президент США.

Он убеждён, что Трамп не должен вернуться в Белый дом, потому что американцы устали от него. "Есть много причин быть против Дональда Трампа, но он не должен быть президентом", — заключил Джо Байден.