Евросоюз предостерегли от шагов в отношении замороженных российских активов

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Представителей Евросоюза предостерегли от шагов в отношении замороженных российских активов. Уточняется, что замороженные деньги Банка России по-прежнему не дают покоя Евросоюзу: в сообществе ищут "законные основания", чтобы пустить средства "в дело".

Фото: Politonline.ru

Известно, что в общей сумме Запад заблокировал порядка 300 миллиардов долларов. Причём, 180 из них сосредоточены в крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг, бельгийском Euroclear со штаб-квартирой в Брюсселе. Как заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, Евросоюзу не стоит совершать необдуманные шаги.

"Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно", — объяснил Де Кроо.

Он также предупредил, что конфискация замороженных российских активов чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями". Ведь такой шаг заставит и другие страны вывести свои резервы, так что гарантий, что с ними также не поступят, не будет.