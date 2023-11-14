Канал Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой

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Гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова призналась в организации демонстраций на территории Ирака, которые могли привести к внутреннему конфликту на территории государства.

Фото: Кадр с эфира телеканала Al Rabiaa

Соответствующее заявление похищенная в Ираке женщина сделала в эфире телеканала Al Rabiaa. Она также отметила, что сотрудничала с израильской спецслужбой "Моссад" и Центральным разведывательным управлением в Сирии для установления связей между руководством Израиля и сирийскими демократами.

Кроме того, Цуркова сообщила в эфире канала, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху проводит "глупую" политику в Газе.

Летом власти Израиля подтвердили нахождение Елизаветы Цурковой в заложниках у представителей шиитской группировки "Катаиб Хезболла".

Известно, что женщина решила поехать в Ирак, воспользовавшись гражданством РФ, чтобы защитить докторскую диссертацию и научные исследования.

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