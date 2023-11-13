Washington Post: ХАМАС хотел продолжить наступление с сектора Газа до Западного берега

Представители палестинского движения ХАМАС хотели продолжить наступательную операцию с сектора Газа вплоть до Западного берега после массированного ракетного удара по Израилю, реализованного 7 октября.

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Как отмечает Washington Post, информация об этом подтвердилась после раскрытия разведывательных данных одного из подразделений ХАМАС.

Подчёркивается, что в документах были прописаны планы по наступлению до границы с Западным берегом.

Сотрудники спецслужб, на которых ссылается издание, подтвердили эти сведения.

По словам журналистов WP, боевики ХАМАС рассчитывали на то, что после ракетной атаки армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прибегнет к "ошеломляющему ответу". Это привело бы к конфликту на всей территории региона, уточнили авторы материала.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не подержал немедленное прекращение огня в Газе. Он считает, что это станет передышкой для военных ХАМАС.