Представители палестинского движения ХАМАС хотели продолжить наступательную операцию с сектора Газа вплоть до Западного берега после массированного ракетного удара по Израилю, реализованного 7 октября.
Как отмечает Washington Post, информация об этом подтвердилась после раскрытия разведывательных данных одного из подразделений ХАМАС.
Подчёркивается, что в документах были прописаны планы по наступлению до границы с Западным берегом.
Сотрудники спецслужб, на которых ссылается издание, подтвердили эти сведения.
По словам журналистов WP, боевики ХАМАС рассчитывали на то, что после ракетной атаки армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прибегнет к "ошеломляющему ответу". Это привело бы к конфликту на всей территории региона, уточнили авторы материала.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не подержал немедленное прекращение огня в Газе. Он считает, что это станет передышкой для военных ХАМАС.
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