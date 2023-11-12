Немедленное прекращение огня в секторе Газа послужит передышкой для ХАМАС, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По мнению немецкого политика, длинный гуманитарный коридор или же немедленное прекращение огня могут сыграть на руку боевикам ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.



"Я не считаю правильными некоторые требования немедленного прекращения огня или установления длинной паузы, которая практически является тем же самым, поскольку в конечном счете это будет означать, что Израилю придется дать ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты, чтобы снова их запускать. С этим нельзя будет согласиться", — цитирует агентство издание Heilbronner Stimme.