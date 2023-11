У Греты Тунберг отобрали микрофон на экомитинге из-за поддержки палестинцев

На митинге в Амстердаме выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг было прервано из-за ее высказываний в поддержку Палестины, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Aussiedlerbote.

Фото: Wikipedia by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0

Тунберг выступала с речью в защиту климата, при этом на себе она носила традиционный палестинский платок — "арафатку". Затем она пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в совершении геноцида.

Такое поведение вызвало недовольство среди части участников 85-тысячного митинга. Один из присутствующих прорвался на сцену, заявив в микрофон, что он пришел сюда ради экологической проблематики, а не для того, чтобы слушать политическую пропаганду.

В ответ Тунберг призвала участников собрания к спокойствию и подтвердила свою точку зрения, называя палестинские территории оккупированными Израилем.

