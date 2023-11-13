На митинге в Амстердаме выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг было прервано из-за ее высказываний в поддержку Палестины, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Aussiedlerbote.
Тунберг выступала с речью в защиту климата, при этом на себе она носила традиционный палестинский платок — "арафатку". Затем она пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в совершении геноцида.
Такое поведение вызвало недовольство среди части участников 85-тысячного митинга. Один из присутствующих прорвался на сцену, заявив в микрофон, что он пришел сюда ради экологической проблематики, а не для того, чтобы слушать политическую пропаганду.
В ответ Тунберг призвала участников собрания к спокойствию и подтвердила свою точку зрения, называя палестинские территории оккупированными Израилем.
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