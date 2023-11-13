Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Захарова представила, каким бы был диалог Зеленского с Трампом: отдам, как Россию "победю"
Учёные назвали регулярность сна залогом здоровой жизни
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский бросит ВСУ в наступление без оружия
Медведев назвал главу МОК "наследником" организатора Олимпиады 1936 в Берлине
В крупных городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ
Эксперт Ященко объяснил решение разрешить калькулятор на ОГЭ по математике
В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта
Ученые выяснили, что ожириние влияет на тип личности
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"

У Греты Тунберг отобрали микрофон на экомитинге из-за поддержки палестинцев

0:55
Мир

На митинге в Амстердаме выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг было прервано из-за ее высказываний в поддержку Палестины, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Aussiedlerbote.

У Греты Тунберг отобрали микрофон на экомитинге из-за поддержки палестинцев
Фото: Wikipedia by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0

Тунберг выступала с речью в защиту климата, при этом на себе она носила традиционный палестинский платок — "арафатку". Затем она пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в совершении геноцида.

Такое поведение вызвало недовольство среди части участников 85-тысячного митинга. Один из присутствующих прорвался на сцену, заявив в микрофон, что он пришел сюда ради экологической проблематики, а не для того, чтобы слушать политическую пропаганду.

В ответ Тунберг призвала участников собрания к спокойствию и подтвердила свою точку зрения, называя палестинские территории оккупированными Израилем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Greta Thunberg on stage at Klimaatmars Amsterdam, The Netherlands
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты

Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.

Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова больше не носит обручальное кольцо
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Жена без вести пропавшего солдата рассказала о дикой коррупции в ВСУ
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву за "завистников и клеветников"
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь
Последние материалы
У Греты Тунберг отобрали микрофон на экомитинге из-за поддержки палестинцев
Медведев назвал главу МОК "наследником" организатора Олимпиады 1936 в Берлине
В крупных городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ
Эксперт Ященко объяснил решение разрешить калькулятор на ОГЭ по математике
В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта
Ученые выяснили, что ожириние влияет на тип личности
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Учёные обнаружили полезные свойства тыквенных семечек для мужской потенции
Октябрьск выбирает поставщика новогоднего шатра с анимацией
Эксперты Россельхознадзора выявили недостаток соли в пресервах из сельди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников