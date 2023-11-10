Порядка 70% населения Израиля крайне недовольны нынешней политикой действующего главы правительства Биньямина Нетаньяху. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт информагентство ТАСС.
Глава Турецкой Республики отметил, что в международном сообществе может сложиться впечатление, что многие израильтяне оказывают поддержку Нетаньяху в его действиях против сектора Газа, но это не так.
Около 70% граждан еврейского государства категорически не поддерживают действия израильского премьера в палестинском анклаве, но официальный Тель-Авив предпочитает игнорировать настроения общества.
Эрдоган заметил, что важно прямо указать, что у израильского премьера впереди тяжёлое время и сегодня его дни ещё не самые сложные, а всё потому, что большая часть народа не поддерживает его шаги.
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