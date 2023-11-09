Зеленский продлил военное положение на Украине

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине ещё на 90 суток. 8 ноября Верховная рада приняла внесённые им законы, и теперь, как следует из их карточек на сайте парламента, украинский президент их подписал.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были объявлены 24 февраля 2022 года, и с тех пор периодически продлеваются. Нынешнее продление стало уже девятым по счёту.

Военное положение на Украине ставит под угрозу демократическую смену власти в стране. Конституция не разрешает электоральные процедуры в такой ситуации. Выборы в парламент уже сорваны, теперь под вопросом президентские. Они должны состояться в марте, но продление военного положения до середины февраля делает невозможной полноценную избирательную кампанию.

Это означает, что Зеленский, по всей видимости, останется на своём посту по окончании отпущенного ему законом срока. Сам он ещё не озвучивал своего решения на этот счёт, но совсем недавно призвал не "вбрасывать в общество тематику выборов". "Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", — объяснил Зеленский.