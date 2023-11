"Мы пытаемся работать над решением проблемы поставок зерна с Украины, но Россия действительно пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями. Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо", - сказала она пранкерам.

Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.