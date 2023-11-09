Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине

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"Мы пытаемся работать над решением проблемы поставок зерна с Украины, но Россия действительно пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями. Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо", - сказала она пранкерам. Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.

Каллас также сообщила, что уже обратилась с соответствующей инициативой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По словам Каллас, вариант, который предложила Эстония, предусматривает расходы со стороны Брюсселя, что может помешать его одобрению.

Это могло бы помочь в текущей ситуации, но, конечно, это немного дороже, и об этом было мое письмо, если, конечно, ЕС готов оплатить промежуточные расходы, - резюмировала премьер-министр.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.