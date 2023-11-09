Кулеба пожаловался на эффективность оборонной промышленности ЕС

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС повысить эффективность европейской оборонной промышленности — от российской она, по его мнению, пока отстаёт.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

В интервью европейской медиаплатформе Euractiv дипломат напомнил, что ЕС обязался дать Украине миллион артиллерийских боеприпасов — сначала из имевшихся запасов, а затем вновь выпущенные.

"Однако Брюссель отстаёт от своего обещания, что повышает риск того, что российские войска одержат верх из-за массовых поставок боеприпасов из Северной Кореи Москве", — говорится в материале.

По мнению Кулебы, это связано не с недостаточным желанием помогать Украине — напротив, в Киеве видят политическую волю ЕС в этом вопросе и благодарны за это.

"Но что-то не так в том, как функционирует европейская оборонная промышленность", — объяснил министр.

Он призвал создать единый европейский рынок вооружений и боеприпасов, неотъемлемой частью которого стала бы Украина — как будущий член ЕС. Его бесперебойное функционирование поможет развитию оборонной промышленности и станет залогом безопасности в Европе, убеждён Кулеба.

Тем временем, как и предупреждал польский генерал, Европа постепенно "закручивает кран военной помощи" Украине.