Украина не сумеет вернуть себе Крым, считает польский генерал Томаш Древняк. Такую оценку он дал, комментируя по просьбе портала Wirtualna Polska нашумевшее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.