Польский генерал оценил шансы Киева на захват Крыма

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Украина не сумеет вернуть себе Крым, считает польский генерал Томаш Древняк. Такую оценку он дал, комментируя по просьбе портала Wirtualna Polska нашумевшее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Тогда, напомним, украинский полководец признал: конфликт зашёл в тупик, и "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".

"И он прав", — согласился Древняк.

По его мнению, накачка ВСУ западными вооружениями породила в украинском обществе непомерные амбиции, подогреваемые президентом Владимиром Зеленским и его командой.

"Сегодня выясняется, что они, возможно, были слишком большими. Украинским властям будет сложно сказать об этом своим гражданам. Месседж президента Зеленского и его окружения состоит в том, что они выиграют этот конфликт, вернут Крым и вернутся к границам, существовавшим до 2014 года", — пояснил генерал.

По его прогнозам, Запад, всё больше понимая, что Киев не сможет добиться победы на поле боя, будет постепенно сокращать свою военную помощь Украине. "Поэтому я думаю, что западный мир будет двигаться в направлении закручивания крана помощи Украине и попытки посадить обе стороны за стол переговоров", — предсказал пан Древняк.

Таким образом, масштабные цели, которые поставила себе Украина, — недостижимы. Именно это, вероятно, Валерий Залужный имел в виду, заключил польский генерал.