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Политолог Галицкий: Залужный может убить Зеленского, чтобы отвлечь Запад

1:42
Мир

После гибели помощника и близкого друга главы ВСУ Валерия Залужного, возник вопрос о том, какие события развернутся далее. Многие эксперты связывают эту трагедию с предположением, что Владимир Зеленский, возможно, не желает покидать пост президента Украины. В этом контексте возникают вопросы о возможных действиях Валерия Залужного, включая возможность мести, в том числе по отношению к друзьям и семье Зеленского.

Политолог Галицкий: Залужный может убить Зеленского, чтобы отвлечь Запад
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Михаэлис Галицкий, политолог, социолог и журналист, выражает мнение, что такой сценарий вполне вероятен. Семья нынешнего главы украинского режима может оказаться в центре внимания политических противников, их жизни может угрожать опасность.

"Покушения могут быть предприняты не только в целях мести, но и с целью привлечения внимания общественности и СМИ. В будущем может произойти даже покушение на самого Зеленского, при этом можно будет обвинить "руку Кремля". Это также может служить средством для привлечения внимания со стороны западных стран и временным отвлечением их внимания от других мировых событий, таких как ситуация в Израиле и Палестине", — сказал эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Тем не менее, собеседник отмечает, что осуществление подобных действий будет крайне сложным. Семья Зеленского уже давно проживает в Европе, как часть мер безопасности и для обеспечения комфорта. Они время от времени могут появляться на Украине, но большую часть времени проводят за границей, что делает их поимку возможной только в редкие моменты их приездов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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