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Немецкий предприниматель Дотком заявил, что Зеленский не победит на выборах

1:09
Мир

Соединенные Штаты хорошо осознают, что президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с трудностями в повторной избирательной гонке. Поэтому Вашингтон, кажется, игнорирует некоторые нарушения демократических принципов, происходящие среди украинских властей. Это заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальных сетях.

Немецкий предприниматель Дотком заявил, что Зеленский не победит на выборах
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Зеленский снова отменяет выборы… Правительство США говорит нам, что его внешнеполитические действия направлены на поддержание демократии. Они, видимо, считают, что их поддерживаемый кандидат не имеет больших шансов на переизбрание", — заявил он.

Голосование было запланировано на март 2024 года. Зеленский утверждал, что нельзя проводить выборы во время военного положения, но при наличии соответствующих законодательных изменений, финансовой поддержки Запада и наличии международных наблюдателей, выборы всё же могут состояться, включая их надзор за ходом голосования, сообщает РИА Новости.

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КВН Зеленский - Танцор
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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