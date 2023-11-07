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В Южной Корее обеспокоены частым появлением постельных клопов

3:32
Мир

Сообщения о возникновении постельных клопов стали всё более распространёнными в последнее время в Южной Корее, сообщает агентство Yonhap.

В Южной Корее обеспокоены частым появлением постельных клопов
Фото: wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia is licensed under CC BY-SA 2.0

В середине сентября в городе Тэгу Университет Кемён провел мероприятия по дезинфекции после жалоб студентов на укусы клопов в общежитии. В октябре одну из общественных бань в Инчхоне временно закрыли после обнаружения клопов под напольными матами. Это был первый случай обнаружения этих паразитов в данном районе за много лет, где находится баня, сообщает агентство.

На прошлой неделе клопов обнаружили в центральной части Сеула в кошивоне — здании с небольшими арендуемыми жилыми комнатами, где нет отдельных ванных комнат и есть общая кухня. Как отмечает Yonhap, власти столицы Южной Кореи получили в общей сложности 17 сообщений о возможном появлении постельных клопов. Ранее эта проблема практически исчезла из страны в 1960-х благодаря кампании по дезинфекции и использованию сильнодействующих пестицидов в 1970-х.

Одна из частных компаний, занимающихся дезинсекцией, сообщила агентству, что получает две-три заявки в день. В октябре она провела обработку помещений на примерно 80 объектах. Увеличение числа сообщений о клопах вызвало беспокойство среди жителей Южной Кореи, и некоторые из них стали избегать общественного транспорта и посещения общественных мест, таких как кинотеатры, пишет Yonhap.

Реакция властей

На прошлой неделе была сформирована специальная правительственная группа. Управление по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея запланировало встречу с представителями компаний, предоставляющих услуги по дезинсекции, и экспертами 6 ноября для оценки ситуации и изучения образцов пойманных паразитов. В Сеуле начала действовать система приёма сообщений о клопах. Возможность распространения этих насекомых в плотно населённом мегаполисе, где проживает 9,4 миллиона человек, вызывает особую тревогу, отмечает агентство.

Также начались проверки в отношении 3 175 учреждений и объектов с "повышенным риском", включая отели и общественные бани. Власти также планируют регулярно обрабатывать сиденья в метро, покрытые тканью, горячим паром, и в конечном итоге заменить их на другие.

Постельные клопы во Франции Южная Корея — не единственная развитая страна, столкнувшаяся недавно с этой проблемой.

Осенью она стала актуальной и во Франции: в социальных сетях стали появляться сообщения о наличии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, хотя транспортные компании опровергали эти сведения. Первый заммэра Парижа Эмманюэль Грегуар призвал разработать государственный план по борьбе с клопами, включая пункт о "риске заражения клопами" в договорах страхования жилья. Депутаты нижней палаты парламента Франции в начале октября заявили о намерении представить законопроект о борьбе с распространением постельных клопов к обсуждению в декабре. Также появились сообщения, что клопы интенсивно размножаются и в соседней с Францией Бельгии.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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