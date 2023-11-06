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Портал UnHerd: вступив в ЕС, Украина отберёт деньги у бедных членов организации

1:12
Мир

Если Украине удастся войти в состав ЕС, то бедные члены организации останутся без необходимого финансирования. Об этом сообщает британский портал UnHerd.

Портал UnHerd: вступив в ЕС, Украина отберёт деньги у бедных членов организации
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

По словам автора материала Бетани Эллиотт, Чехию, Эстонию, Литву, Словению, Мальту и Кипр ждёт сокращение финансирования в случае присоединения Украины к Евросоюзу.

Именно Киеву будут переданы средства, которые предназначались для модернизации инфраструктурных объектов в бедных европейских странах, уточнила журналистка. 

Как пояснила обозреватель, членство Украины в ЕС также приведёт к сокращению субсидий на развитие сельскохозяйственных предприятий. Она считает, что Евросоюзу будет тяжело утвердить компромиссное решение о возможном приёме нового государства в организацию.

Помимо этого, автор статьи подчеркнула: Европейский союз, состоящий из 30 и более стран, не сможет осуществлять эффективную работу.

Ранее стало известно, что новый вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха выбросил флаг ЕС из своего кабинета.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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