В своем новом кабинете вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха решил начать с осуществления уборки, и первым действием на этом пути стало удаление флага Евросоюза.
"Пришлось внести некоторые изменения", — прокомментировал Любош Блаха свои действия по поводу флага ЕС, называя это "осенней уборкой". Он опубликовал видео своих действий в своем канале в Telegram.
В начале октября в Словакии прошли выборы в парламент страны, и победу одержала пророссийская партия "Направление — социальная демократия". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально назначен на свою должность и объявил о решении отказаться от поставок военной помощи Украине, как сообщает "Национальная служба новостей".
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