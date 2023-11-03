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Новый вице-спикер парламента Словакии выкинул флаг Евросоюза из своего кабинета

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Мир

В своем новом кабинете вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха решил начать с осуществления уборки, и первым действием на этом пути стало удаление флага Евросоюза.

Новый вице-спикер парламента Словакии выкинул флаг Евросоюза из своего кабинета
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

"Пришлось внести некоторые изменения", — прокомментировал Любош Блаха свои действия по поводу флага ЕС, называя это "осенней уборкой". Он опубликовал видео своих действий в своем канале в Telegram.

В начале октября в Словакии прошли выборы в парламент страны, и победу одержала пророссийская партия "Направление — социальная демократия". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально назначен на свою должность и объявил о решении отказаться от поставок военной помощи Украине, как сообщает "Национальная служба новостей".

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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