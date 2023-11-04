Sun: британский снайпер, расхваливавший русскую артиллерию, погиб под артобстрелом в зоне СВО

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Британский "солдат удачи", который вступил в ряды ВСУ, погиб под артобстрелом ВС России. Кристофера Перримана ликвидировали в первую же его "миссию" на стороне украинской армии, сообщили СМИ.

Фото: www.mk.ru

Примечательно, что ранее Перриман похвалил российскую артиллерию и заявил, что ВСУ необходимо увеличить поставки тяжёлого вооружения.

"Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", — передаёт Sun.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.