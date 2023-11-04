Британский "солдат удачи", который вступил в ряды ВСУ, погиб под артобстрелом ВС России. Кристофера Перримана ликвидировали в первую же его "миссию" на стороне украинской армии, сообщили СМИ.
Примечательно, что ранее Перриман похвалил российскую артиллерию и заявил, что ВСУ необходимо увеличить поставки тяжёлого вооружения.
"Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", — передаёт Sun.
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