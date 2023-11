Your browser does not support the audio element.

Американские солдаты находятся в "кошмарной" физической форме и вряд ли смогут противостоять России, заявили журналисты Клейтон и Натали Моррис. По их мнению, российская сторона не может бояться самых "жирных и медленных" военных в мире.

Фото: "Weapons cleaning" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.