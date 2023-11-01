Американский журналист Моррис: Россия должна бояться самых "жирных и медленных" солдат в мире

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Американские солдаты находятся в "кошмарной" физической форме и вряд ли смогут противостоять России, заявили журналисты Клейтон и Натали Моррис. По их мнению, российская сторона не может бояться самых "жирных и медленных" военных в мире.

Фото: "Weapons cleaning" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнула Натали Моррис, Вашингтон неоднократно заявляет о конфликтах с Россией, Китаем и на Ближнем Востоке, однако, для начала, политикам стоит оценить состояние собственных войск.

"Бойтесь наших солдат — они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается — самые медленные? Ну, или самые жирные в мире", — поддержал коллегу Клейтон в подкасте Redacted.

Как уточнили, что более 70 процентов американцев призывного возраста просто не способны пойти в армию из-за проблем с лишним весом, наркотиками или судимостей.

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