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Наёмник из США рассказал, что в рядах ВСУ погибло много американцев

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Мир

Наёмник из США Мэттью Вандайк сообщил, что в рядах Вооружённых сил Украины погибло много американцев. Он утверждает, что примерно 510 военных были убиты, и ещё несколько человек получили ранения.

Наёмник из США рассказал, что в рядах ВСУ погибло много американцев
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Вандайк также отметил, что в наёмнических батальонах, действующих на Украине, погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Он подчеркнул, что киевское руководство начало контрнаступление слишком поздно, что привело к тому, что ВСУ вынуждены сражаться с хорошо подготовленными российскими оборонительными линиями.

Вандаик также выразил озабоченность текущей ситуацией и сказал, что, по его мнению, украинские военные признали, что сейчас они столкнулись с тупиком и что дела идут не так, как они надеялись, рассказал военный во время интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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