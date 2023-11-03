Наёмник из США Мэттью Вандайк сообщил, что в рядах Вооружённых сил Украины погибло много американцев. Он утверждает, что примерно 510 военных были убиты, и ещё несколько человек получили ранения.
Вандайк также отметил, что в наёмнических батальонах, действующих на Украине, погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Он подчеркнул, что киевское руководство начало контрнаступление слишком поздно, что привело к тому, что ВСУ вынуждены сражаться с хорошо подготовленными российскими оборонительными линиями.
Вандаик также выразил озабоченность текущей ситуацией и сказал, что, по его мнению, украинские военные признали, что сейчас они столкнулись с тупиком и что дела идут не так, как они надеялись, рассказал военный во время интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
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