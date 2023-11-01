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Маск обвинил Сороса в ненависти ко всему человечеству

1:35
Мир

Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск обвинил главу фонда "Открытое общество", миллиардера Джорджа Сороса в ненависти ко всему человечеству. Своим мнением экстравагантный бизнесмен поделился в подкасте американского комика Джо Рогана The Joe Rogan Experience.

Маск обвинил Сороса в ненависти ко всему человечеству
Фото: georgesoros. com

"На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне", — заявил Маск.

По его мнению, Сорос осознаёт возможности своего влияния на внутреннюю политику и, более того, реализует их, помогая избираться своим кандидатам на должности в местной власти. В этом американский олигарх, по словам его оппонента, преуспел, потому что он "понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются".

Взаимная неприязнь между миллиардерами имеет довольно давнюю историю. Ранее Маск уже писал в собственной соцсети о ненависти Сороса к человечеству, когда не подтвердились сообщения о его смерти, а также обвинял в намерении уничтожить западную цивилизацию. Кроме того, глава X грозился засудить фонд "Открытое общество" за подавление свободы слова.

Глобальная активность 92-летнего Джорджа Сороса вызывает многочисленные нарекания по всему свету. Считается, что подконтрольные ему структуры причастны к организации переворотов в разных странах, в том числе "оранжевой революции" 2004-го и Евромайдана в 2013 года на Украине.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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