Инвестор Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти от сердечного приступа

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Известный американский инвестор, финансист Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти из-за сердечного приступа.

Фото: M. Popow/imago stock&people

По его словам, он хорошо себя чувствует. Как пояснил 92-летний трейдер, все данные о том, что у него случился сердечный приступ, являются ложными.

"Я жив и здоров", — подчеркнул Сорос в Twitter*.

Ранее журналисты Reuters опубликовали информацию о смерти Сороса. Эту новость подхватили и другие западные издания. Позже корреспонденты признали, что допустили ошибку.

Статья о кончине финансиста впервые появилась в Сети в 2013 году. Этот материал до сих пор становится поводом для неудачных шуток и журналистских оплошностей.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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