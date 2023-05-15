Известный американский инвестор, финансист Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти из-за сердечного приступа.
По его словам, он хорошо себя чувствует. Как пояснил 92-летний трейдер, все данные о том, что у него случился сердечный приступ, являются ложными.
"Я жив и здоров", — подчеркнул Сорос в Twitter*.
Ранее журналисты Reuters опубликовали информацию о смерти Сороса. Эту новость подхватили и другие западные издания. Позже корреспонденты признали, что допустили ошибку.
Статья о кончине финансиста впервые появилась в Сети в 2013 году. Этот материал до сих пор становится поводом для неудачных шуток и журналистских оплошностей.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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