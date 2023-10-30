Канцлер Германии Олаф Шольц назвал варварством смерть немки Шани Лук, находившейся в качестве пленницы у палестинского движения ХАМАС.
Шольц считает, что ХАМАС должно ответить за этот поступок.
"Это показывает все варварство, стоящее за нападением ХАМАС. Поэтому оно должно быть привлечено к ответственности", - сказал Шольц в эфире телеканала Welt*.
Ранее 30 октября мать граждански Германии Шани Лук, похищенной бойцами ХАМАС, рассказала, что её дочь погибла. Позже израильские власти подтвердили информацию о гибели девушки. По данным президента Израиля Ицхака Герцога, немку обезглавили.
Родные 22-летней Шани Лук узнали её на кадрах, обнародованных ХАМАС. На них девушка с неестественно вывернутыми ногами лежала в багажнике пикапа боевиков. Позже стало известно, что Шани Лук находится в больнице сектора Газа.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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