Канцлер ФРГ Шольц считает, что ХАМАС должно понести ответственность за гибель немецкой заложницы

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал варварством смерть немки Шани Лук, находившейся в качестве пленницы у палестинского движения ХАМАС.

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Шольц считает, что ХАМАС должно ответить за этот поступок.

"Это показывает все варварство, стоящее за нападением ХАМАС. Поэтому оно должно быть привлечено к ответственности", - сказал Шольц в эфире телеканала Welt*.

Ранее 30 октября мать граждански Германии Шани Лук, похищенной бойцами ХАМАС, рассказала, что её дочь погибла. Позже израильские власти подтвердили информацию о гибели девушки. По данным президента Израиля Ицхака Герцога, немку обезглавили.

Родные 22-летней Шани Лук узнали её на кадрах, обнародованных ХАМАС. На них девушка с неестественно вывернутыми ногами лежала в багажнике пикапа боевиков. Позже стало известно, что Шани Лук находится в больнице сектора Газа.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.